ISOLA DEL GRAN SASSO- SAN GABRIELE, INIZIATI I LAVORI DI RESTAURO

Mercoledì 29 marzo è finalmente iniziato il restauro dell’antica basilica di San Gabriele, che era stata in parte danneggiata anche dal terremoto del 2016. I lavori prevedono il miglioramento sismico della basilica, il rinforzo delle volte delle navate laterali e il restauro della cappella del santo. Il progetto è stato finanziato dai fondi statali per il terremoto per un totale di 450 mila euro. L’antica basilica costruita nel 1908, che anche dopo il terremoto del 2016 è comunque sempre rimasta aperta ai fedeli e che conserva luoghi molto cari ai devoti quali la tomba e la cappella del santo, tornerà, dopo circa 4 mesi di lavori, pienamente fruibile dai pellegrini.