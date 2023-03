IL COMUNE DI GIULIANOVA PRESENTA IL PIANO SPIAGGIA: «E' SCOMPARSA UNICA BEACH, LA SPIAGGIA PER CANI»

Dopo aver visionato il Piano Spiaggia che il Comune di Giulianova si prepara ad approvare nel Consiglio Comunale fissato per lunedi prossimo 3 aprile la sottoscritta , dott.ssa Giusy Branella, titolare della concessione demaniale denominata UNICA BEACH destinata all'accesso degli animali da compagnia , ha constato la mancanza della propria concessione non riportata nelle tavole e nelle tabelle del suddetto piano spiaggia , al contrario di tutte le altre, regolarmente presenti e identificate con numero del titolo concessorio. Altresì non viene affatto menzionata la "spiaggia per cani" obbligatoria per legge Regionale e Regolamento Comunale del comune di Giulianova. Dopo aver avuto incontro con l'Assessore al Demanio Di Candido, che riportando motivazioni contestate immediatamente dalla scrivente, ha dichiarato di non avere sufficienti nozioni in materia, è stata proposta una riunione con il Dirigente dell'Area IV dott. Andrea Sisino, fissato per martedi 4 aprile. La finalità della riunione sarebbe dovuta essere un confronto , prima della presentazione del Piano Spiaggia in Consiglio Comunale, in merito alla legittimità della richiesta di inserimento della concessione UNICA BEACH , con diritti paritari a tutte le altre concessioni, analizzando insieme la sentenza del TAR n. 231/2021 che appunto la riconosce tale.

Con la notizia della convocazione del suddetto Consiglio per lunedi 3 aprile ( fissato esattamente il giorno prima della riunione che avremmo dovuto tenere presso la sede dell'uff. Demanio) la sottoscritta prende atto della mancanza di volontà di un confronto costruttivo e di serietà nel mantenere fede ad impegni presi con i cittadini. A questo punto si trova costretta a esporre le proprie ragioni ufficialmente ai mezzi di comunicazione , perchè di questa situazione prendano atto tutti i Consiglieri Comunali che lunedì 3 aprile voteranno l'adozione del Piano Spiaggia, e perchè questa città , ormai abituata purtroppo da cinque anni a imposizioni dall'alto e contraddittori tra i singoli privati e Pubblica Amministrazione, sia a conoscenza dell'ennesimo comportamento antidemocratico e offensivo nei contronti di una libera cittadina che vuole difendere i propri diritti.

Invito quindi i mezzi di informazione a partecipare domattina alla conferenza stampa convocata per le ore 10,00 presso la Pasticceria Desiderio via Lungomare Zara, Giulianova.

Ricordo all'Assessore al Demanio e ai dipendenti dell'ufficio tecnico del Demanio che nel 2021 hanno portato il comune di Giulianova a perdere il ricorso al TAR presentato dall'Associazione UNICA BEACH assistita dallo studio legale Angeloni Mastromauro, e che UNICA BEACH anche questa volta è pronta a qualsiasi azione necessaria perchè vengano rispettate le leggi vigenti e la regolarità del Piano Spiaggia.

Ringraziando tutti i mezzi di informazione che vorranno partecipare alla conferenza convocata per domattina alle ore 10,00 dando il proprio contributo all'informazione pubblica

saluto cordialmente

Giusy Branella

Medico Veterinario e titolare della concessione demaniale UNICA BEACH , spiaggia attrezzata per la conduzione degli animali da compagnia.