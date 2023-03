PREVISIONI DEL TEMPO/ UNA GIORNATA STABILE E MITE PER DOMANI

Buon pomeriggio a tutti, la giornata di venerdì sarà caratterizzata ancora da un tipo di tempo anticiclonico su buona parte del paese anche se la pressione atmosferica dalla seconda parte del giorno vedrà una progressiva flessione, sintomo del cambiamento del tempo che si concretizzerà a partire dal prossimo fine settimana e ad inizio della settimana di Pasqua, quando saremo nuovamente interessati da un affondo freddo artico che riporterà un clima decisamente freddo e dalle caratteristiche prettamente invernali, ma su questa tendenza ci torneremo nei prossimi giorni.

Andando per ordine sulla nostra regione al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolositá medio/alta ma senza fenomeni da segnalare.

Le temperature minime saranno comprese fra 4/8°C, mentre le massime fra 13/18°C, la ventilazione risulterà debole o moderata da SW.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO