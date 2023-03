LE TELECAMERE DI LINEA VERDE LIFE ALLA TORRE DI CERRANO

Ciak si gira. Le telecamere di “Linea Verde Life” di Rai 1 sono approdate oggi a Pineto nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. “Oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare le telecamere di Rai 1 per le riprese del programma "Linea Verde Life" di Daniela Ferollae Marcello Masi” scrive il presidente dell’AMP Fabiano Aretusi “Una bellissima mattina in cui abbiamo avuto il piacere di raccontare i progetti di tutela del Salvafratino Abruzzo e del Life Delfi, ma anche le attività legate al turismosostenibile con il progettoAmiciDelParco, al sociale con le Api impollinatrici o ai cammini”.Al termine delle riprese in spiaggia, le telecamere della Rai si sono spostate verso l'Antico Borgo Marinaro di Silvi per la conclusione della puntata. “Grazie, dunque, all’ASD Guide del Cerrano, alla PoliziaLocalediPineto, a Dimensione Volontario, alle Guide della Riserva Borsacchio, a Pineto Cammina, al WWF Teramo, ai Comuni di Pineto e Silvi, alla Provincia Di Teramoed alla Regione Abruzzo” .

Mauro Di Concetto