RICCITELLI, IL COMUNE DI TERAMO HA SCELTO: RESTA ANDREA CASTAGNA ED ENTRA CATERINA PROVVISIERO

Lo davano tutti per rimandato e invece, alla fine, il consiglio comunale di Teramo odierno, tra i punti all’ordine del giorno, ha votato quello relativo alla designazione di due rappresentanti del Comune in seno al Cda della Società della Musica e del Teatro Primo Riccitelli. E si tratta di due esterni. La maggioranza ha optato per una riconferma, ossia Andrea Castagna già membro del cda della Riccitelli. La minoranza ha scelto una figura esterna, sostituendo il consigliere comunale Maurizio Salvi con la dirigente scolastica Caterina Provvisiero. Questi i due rappresentanti del Comune di Teramo.