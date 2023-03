“INCONTRO DI PRIMAVERA” 14° RADUNO DI AUTO D’EPOCA E DI INTERESSE STORICO AL PALASKA'

Domenica 16 Aprile, dalle ore 09:00 presso il Parcheggio del Palascapriano di Teramo, avrà luogo il 14° Raduno di Auto d’epoca e di interesse storico denominato “INCONTRO DI PRIMAVERA”, per dare il via al 6° anno di attività del Club Auto Story di Torricella Sicura.

La giornata del 16 Aprile inizierà con l’esposizione delle auto nel grande parcheggio del Palascapriano (TE), dove sarà allestito un gazebo per le iscrizioni e tutti i partecipanti potranno confrontarsi e far conoscere la storia dei propri gioielli.

Dopo la classica colazione offerta dal Club e la consegna dei gadget, si partirà in Carovana per la passeggiata panoramica che condurrà tutti i partecipanti al punto di arrivo. Come meta, per questo incontro primaverile, si è scelto il Mare; Le auto sfileranno fino ad arrivare nell’ampio parcheggio dell’Hotel Ambassador di Tortoreto, dove dopo una sosta sul lungomare, si pranzerà con menù di pesce. Chicca di fine giornata. Dopo il pranzo per chi lo vorrà, tutti ai Go Kart per un pomeriggio all’insegna del divertimento!

<<Una novità per i nostri amici e soci >> dice il Presidente Francesco Valleriani, <<Quella di scegliere il mare, in primavera. Preferiamo la tranquillità per poter passeggiare sul lungo mare senza dover irrompere nel caos estivo di auto e turisti, che spesso rendono pericolosa la circolazione. La primavera è il periodo ideale per godersi al meglio ogni momento di questa giornata. In più, abbiamo la novità del post pranzo al kartodromo KZR per rendere la giornata ancora più interessante ed accattivante! Credo che condividere la propria passione con gli altri sia per tutti motivo di partecipazione e dialogo. Anche per il momento del pranzo abbiamo introdotto delle novità: sarà allietato da musica, animazione, giochi a tema auto e di