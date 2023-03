IL TERAMANO MARCO CHIAVETTA SCALA IMPORTANTI TRAGUARDI INTERNAZIONALI

Il compositore Marco Chiavetta, originario di Teramo e attualmente residente all'estero, continua a scalare nuove vette nella sua carriera musicale con risultati sempre più prestigiosi nel mondo della musica per film e videogiochi.

L’ultimo successo di Chiavetta è aver composto la colonna sonora del gioco Dust Lands prodotto dalla game software house IGG, esportando la sua musica per la prima volta in Cina. Precedentemente, nel 2021, a Los Angeles, ha fatto parte del music department dei film Collision, produzione Netflix, e del film The Moderator, acquisendo notorietà internazionale grazie alla sua esperienza.

Inoltre, Chiavetta ha realizzato il sound design di Spatial Ops, il rivoluzionario VR Game prodotto da Resolution Games, dimostrando la sua capacità di lavorare su progetti di grande portata e responsabilità.

La sua carriera come compositore di colonne sonore per film è stata coronata dalla recente vittoria del film di animazione Mosaic come miglior film di animazione al Bienal Internacional Dona i Cinema, Valencia (Spagna), per il quale ha composto la musica originale.

Marco Chiavetta continua ad essere uno dei compositori più richiesti nel settore, collaborando con importanti aziende come la cinese IGG, l’americana DEXA Records, la svizzera Peacock Films e molte altre, oltre a dedicarsi alla produzione di altri artisti nel suo studio di produzione "11-k audio".