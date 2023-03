VIDEO-FOTO/ IL COMUNE CORRE AI RIPARI TRA MILLE POLEMICHE SUL CANTIERE SCUOLA DI BORGO SANTA MARIA

Sono iniziati, con mille difficoltà, i lavori di messa in sicurezza del cantiere scuola a Borgo Santa Maria. Tutto questo accade guarda caso prima della seduta straordinaria del consiglio comunale di lunedì dove si discuterà della mozione di Italia Viva sulla pericolosità del cantiere. Questa mattina una nutrita squadra di tecnici ed operai (assenti ingiustificati come sempre i tecnici del comune e la giunta) della ditta appaltatrice ha iniziato i lavori di copertura della scarpata con telo in PVC (delibera immediatamente esecutiva di qualche giorno fa). Alcuni lettori ci hanno inviato immagini e video per testimoniare le estreme difficoltà che i tecnici hanno nella messa a dimora del telo: il terreno altamente friabile con consente l’ancoratura stabile del telo. “Stanno avendo difficoltà a sistemare anche solo il telo” ci scrive un lettore “Appena iniziano a trapanare il terreno si sgretola e cede tutto e poi discutono tra loro”. La popolazione assiste alquanto irritata a detti lavori. “Perché spendere inutilmente questi soldi?” si chiede una residente “Per il sindaco basta un telo per contenere il tutto? Andava messo in sicurezza l’area, non coperta la scarpata creata per lo scavo! Sono contento di aver firmato la petizione e mi auguro che protezione civile e soprattutto la magistratura faccia il suo dovere”. Si auspica l’intervento dei tecnici del comune e della giunta per verificare lo stato di fatto, tutt’altro che “nella norma”.

Mauro Di Concetto

QUI IL VIDEO