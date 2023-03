PREVISIONI DEL TEMPO PER DOMANI/ VARIABILE CON LOCALI ROVESCI NELLE ZONE INTERNE

Buon pomeriggio a tutti, la fase di tempo stabile che ha caratterizzato questi ultimi giorni del mese di marzo, sta giungendo al termine.

Dalla giornata odierna ed in quella di domani, masse d’aria più umida di origine Atlantica favoriranno condizioni di tempo variabile su tutto il paese.

Dalla giornata di domenica e nei primi giorni della settimana di Pasqua torneremo a condizioni prettamente invernali con tempo instabile e freddo specie lungo il nostro versante adriatico, ma per i dettagli ci torneremo nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda l’Abruzzo ed in generale sul medio Adriatico, nella giornata di sabato al mattino il cielo risulterà poco nuvoloso ed a tratti parzialmente nuvoloso, aumento della copertura nelle ore pomeridiane e serali lungo i rilievi appenninici e settori interni dove saranno probabili locali rovesci a carattere sparso nevoso sopra i 2000mt di quota.

Le temperature per la giornata di domani resteranno stazionarie in lieve calo dalla sera, i valori minimi saranno compresi fra 4/10°C, le massime fra 10/18°C, i venti spireranno da Libeccio in rinforzo dal pomeriggio/sera odierno fino a domani sera, con raffiche in accentuazione tra stanotte e domattina.

Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO