SPORTELLO ACLI A CROGNALETO PER NUOVI SERVIZI PER I CITTADINI

Giovedì 23 marzo, presso la sede del Comune di Crognaleto, è intervenuto un accordo tra le ACLI sede Provinciale di Teramo – Acli Service Teramo srl in persona della Presidente Provinciale delle Acli di Teramo Aps, Avv. Simona Mazzilli e dell’A.D. della Acli Service Teramo srl, Dottor Ettore Ossino e il Sindaco del Comune di Crognaleto Orlando Persia, teso a garantire a tutti i residenti nel Comune i servizi di CAF (Centro Assistenza Fiscale), Patronato e CAA (Centro Assistenza Agricola) a partire da sabato 15 Aprile 2023 presso i locali del Municipio di Crognaleto, in Nerito Via Cesare Battisti.

Il servizio sarà attivo il sabato, con cadenza quindicinale, dalle ore 9 alle ore 12.

A partire dal 15 aprile, dunque, i residenti o dimoranti sul territorio di Crognaleto potranno avvalersi dei seguenti servizi:

compilazione modello 730,

compilazione rilascio DSU e attestazione ISEE,

stipula e registrazione contratti di locazione,

compilazione modelli red/invciv,

dichiarazione di successione

consulenza fiscale in generale;

domande di pensioni Inps, ex Inpdap, pensioni sociali, pensioni estere, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento,

pratiche per malattie professionali,

infortuni sul lavoro,

assegno unico,

indennità di disoccupazione,

sportello immigrati,

assunzione e tenuta paghe per colf e badanti;

domanda unica PAC,

libretti UMA conto proprio e/o conto terzi,

domanda indennità compensativa per zone svantaggiate,

domande di adesione al biologico o integrato presso gli enti di controllo,

domanda di pagamento biologico ed integrato domanda forestazione,

domanda di ristrutturazione vigneti,

dichiarazione di vendemmia,

contratto affitto fondo rustico,

attestato I.A.P.,

attestato attività agrituristica,

passaggio motorizzazione dei libretti di circolazione delle trattrici agricole,

domande danni cinghiali,

visure ed estratti di mappa,

domande PSR,

apertura e gestione delle pec delle aziende agricole,

domande di estirpazione per vigneto – noci – oliveto ed altro,

Gestione del codice di stalla delle aziende per l’inserimento e lo scarico dei capi,

domande nitrati e iscrizione oliveto dop presso CCIAA.

L’accordo nasce dalla necessità di rispondere ad una domanda che parte dai residenti del comune montano, per evitare lo spopolamento e tutelare in materia fiscale, previdenziale ed agricola tutti i cittadini attraverso i molteplici servizi delle Acli.

Il Sindaco Persia Orlando dichiara soddisfatto che dopo la programmazione e prossima istallazione degli sportelli Bancomat di “Banco Marchigiano” e Postamat di “Poste Italiane”, si aggiunge un ulteriore servizio ai cittadini delle aree interne che potranno usufruire dei servizi di assistenza fiscale e previdenziale erogati dalle ACLI di Teramo presso la Sede Municipale.

Un sentito ringraziamento va al Consigliere comunale Dott. Michele Arcaini ed alla Presidente Avv. Simona Mazzilli che sinergicamente si sono adoperati per la riuscita dell’accordo.