EX PRIMARIO TERAMANO UCCIDE MOGLIE, DUE FIGLI E SI SUICIDA

Una vicenda incredibile. L’ex primario di Urologia dell’ospedale di Teramo, Carlo Vicentini, ha ucciso la moglie, i due figli e poi si è suicidato. E' quanto accaduto nel pomeriggio in una villetta alla periferia de L'Aquila. Vicentini, che era appena andato in pensione, avrebbe ucciso la moglie e due figli e poi si è suicidato. Alla base della tragedia secondo quanto trapela dalle primissime indagini ci sarebbero le condizioni molto gravi di uno dei due figli. Per questo motivo il professionista, in pensione da circa un mese, avrebbe persola testa compiendo la strage. "Siamo devastati. E' una tragedia che non riusciamo a spiegarci: il professor Vicentini era un urologo molto bravo ed apprezzato oltre che un uomo gentile, sensibile e disponibile". Così il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia ricorda il medico che oggi ha compiuto a Tempera la strage in famiglia. "Era andato in pensione circa un mese fa, il primo gennaio, dopo aver fatto un grandissimo lavoro nella nostra azienda, per oltre dieci anni nel reparto di urologia a gestione universitaria - continua il dg - al momento del pensionamento il reparto è tornato a gestione ospedaliera, ma ha continuato con il grande lavoro impostato da Vicentini che era medico ricercato da fuori Teramo e fuori regione".