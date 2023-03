TRAGEDIA VICENTINI/ IL CORPO DELLA FIGLIA TROVATO SOTTO AL LETTO, QUELLO DI MASSIMO E DELLA MADRE SUL LETTO. L'EX PRIMARIO HA LASCIATO UNA LETTERA

A scatenare un gesto che sembra inspiegabile, potrebbe essere stato l'aggravarsi delle condizioni di salute del figlio 43enne affetto da distrofia muscolare e costretto a sopravvivere attaccato ad un respiratore, insieme con la depressione del medico, aggravata forse dal

passaggio in pensione dell'uomo. Nella villetta di Tempera, è rimasto solo il cane un bellissimo esemplare di pastore tedesco, poi portato via dai parenti. Sulla vicenda indaga la polizia, con gli uomini della scientifica.

Il corpo di Alessandra è stato trovato sotto al letto dove era fuggita per ripararsi dalla furia omicida del padre mentre la madre era sul letto a protezione del figlio Massimo. Una protezione che andava avanti da sempre. Vicentini ha lasciato una lettera prima di togliersi la vita. La mattanza è stata scoperta nel primo pomeriggio quando nella villetta sono andati a bussare alcuni parenti ed amici

preoccupati del fatto che la famiglia Vicentini non avesse più riposto al telefono dall'ora di pranzo di ieri: per questo, secondo la Polizia e la Procura che stanno effettuando rilievi e conducendo le indagini, l'orario della strage sarebbe da collocare attorno alle 13,30 di ieri. Gli investigatori stanno anche facendo verifiche sui telefonini ed ascoltando le testimonianze dei vicini, che sembra però non abbiamo sentito nulla, e dei parenti.

"Quella di oggi è stata una giornata molto triste per la comunità aquilana. Il dramma familiare che ha colpito l’intera famiglia dell'urologo Vicentini ha lasciato tutti attoniti.

Oggi l'Abruzzo ha perso anche una donna di alto profilo, la senatrice Elena Marinucci, protagonista nel secolo scorso della scena politica abruzzese e nazionale. Ha saputo valorizzare il ruolo e l'impegno delle donne in politica e nella società civile, valori che rimarranno come memoria per il futuro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.