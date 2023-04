VIDEO / CONCORSI SOSPESI IN PROVINCIA, IL PRESIDENTE D'ANGELO SPIEGA: «NESSUN MISTERO, STIAMO RIORGANIZZANDO TUTTA LA MACCHINA AMMINISTRATIVA» E ANNUNCIA ALTRE VENTI ASSUNZIONI



Succede sempre: quando si insedia una nuova amministrazione, quando cambia un Sindaco o un Presidente, si scatena l’inevitabile guerra sotterranea delle malelingue. Se poi quell’amministrazione, quel Sindaco o quel Presidente adotta una qualche decisione, che magari va a scardinare la sonnolenta routine imposta dai predecessori, allora le malelingue diventano feroci. E’ successo anche stavolta, non appena il nuovo presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, ha deciso di “sospendere” i concorsi per l’assunzione del nuovo personale. Abbiamo evidenziato quel “sospendere” perché vogliamo che si noti con chiarezza che la decisione non è stata quella di “bloccare” o “annullare” i concorsi e che, soprattutto - così sveliamo l’oggetto primo della sotterranea attività delle malelingue - non è stato fatto perché: «C’è qualcuno che dece essere assunto», né per «Impedire a qualcuno di essere assunto». Non è una decisione “pro” né una decisione “contro”, ma più semplicemente e trasparentemente una decisione “per”.

«Per riorganizzare la struttura della Provincia - spiega lo stesso Presidente Camillo D’Angelo - perché abbiamo necessità di ridefinire e migliorare l’attività degli uffici, per renderli più efficienti e più efficaci, anche alla luce del fatto che sedici nostri dipendenti, su un totale di centodieci, sono ormai prossimi al pensionamento». Nessun mistero, dunque: «No, nessun mistero, abbiamo bisogno del nuovo personale e i vincitori di quei concorsi saranno assunti, ma vogliamo avere il quadro preciso delle necessità per poi destinarli ai settori che, anche per le loro specifiche competenze, ci consentano di migliorare la nostra azione amministrativa».

I concorsi dunque saranno sbloccati, ma in che tempi? «Mi piace essere molto chiaro su questi argomenti, la riorganizzazione è in corso e abbiamo bisogno ancora di qualche settimana, ma credo che in paio di mesi massimo sarà avviata l’immissione in organico dei vincitori di concorso». E non solo, perché a conferma del fatto che non c’è alcun blocco, ma un progetto di miglioramento complessivo, il Presidente D’Angelo annuncia: «prevediamo di assumere già quest’anno una ventina di cantonieri»

ASCOLTA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA CAMILLO D'ANGELO