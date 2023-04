L'IMMAGINE DEL PICCOLO TERAMANO SAMUEL DI FELICE GIRERA' SUI PRODOTTI LISCIANI

Un amore di bambino. Si puo' definire così il piccolo teramano Samuel Di Felice di due anni, accolto con grande entusiasmo, mercoledì 22 marzo negli spazi di Euromobili di Mariano Monaco Group a Mosciano Sant'Angelo, dove si è svolto uno shooting per conto dell'azienda Lisciani Giochi. Samuel ha giocato ed ha divertito i tanti fotografi professionisti, immersi nella spontaneità dei piccoli che si sono presentati per la selezione. Dopo le foto, il piccolo Samuel dagli occhi blu, residente con i genitori a Villa Mosca è stato scelto e chissà che non sia questo solo l'inizio di una lunga carriera in pubblicità e come attore, come accaduto anni fa ad un altra splendida ragazza teramana, oggi bellssima ventenne, Flavia Mattucci. L'immagine di Samuel girerà sui prodotti Lisciani e non solo.