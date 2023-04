PREVISIONI DEL TEMPO/ GENERALE INSTABILITA' CON PIOGGE E LIEVE CALO TERMICO IN ATTESA DEL FREDDO ...DA LUNEDI'

Buon sabato carissimi, la giornata di domenica vedrà una generale instabilità atmosferica su gran parte della penisola, causata da un minimo depressionario che dal Golfo Ligure si sposterà lentamente verso Sud/Est, fino a giungere il Tirreno meridionale nella serata di domani.

Sulla nostra regione sin dal mattino cielo molto nuvoloso o coperto con piogge sparse in intensificazione dal pomeriggio, nevicate al mattino sui rilievi appenninici intorno ai 2000mt, in calo entro sera attorno ai 1600mt di quota.

La temperatura è prevista in lieve diminuzione rispetto alla giornata odierna, i termometri della notte saranno compresi fra 2/8°C, quelli del giorno fra 8/14°C, la ventilazione spirerà debole o moderata Settentrionale.

Per oggi è tutto vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.



A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO