PRECIPITA DAL BALCONE CON IL FIGLIO DI 5 ANNI. LEI MUORE SUL COLPO, GRAVE IL BAMBINO

Una mamma di 35 anni, Gemma Paris, è precipitata da un balcone a Celano con il figlio di 5 anni: la donna è morta sul colpo, il bimbo è in gravi condizioni ricoverato nell’ospedale San Salvatore di L’Aquila dove è arrivato con l’elisoccorso del 118. Secondo le prime ricostruzioni la donna si sarebbe gettata dalla finestra di casa con in braccio il figlio, nelle prime ore di questa mattina in località Terrazze a Celano. La donna lavorava in un bar. Sul posto ci sono gli addetti del 118, carabinieri della locale stazione e vigili del fuoco. “Una tragedia – commenta il sindaco di Celano Settimio Santilli – aveva la stessa età di mia moglie la conoscevo benissimo anche i suoi genitori, siamo sconvolti”.

Il piccolo è in condizioni serie ed è probabile che l’impatto della sua caduta sia stato in parte attutito dal corpo della madre che ha fatto da scudo.