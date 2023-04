ESCONO DAI DOMICILIARI PER "SVAGARSI" NEL WEEK END, DUE DENUNCIATI PER EVASIONE

Nel fine settimana trascorso i Carabinieri hanno effettuato un mirato controllo del territorio con l’impiego massiccio di pattuglie delle Stazioni e dei Radiomobili delle tre compagnie (Teramo-Giulianova e Alba Adriatica)

Il servizio ha avuto come principale obiettivo quello di vigilare le principali arterie stradali del territorio, i luoghi di ritrovo dei giovani, ville giardini e parchi pubblici, le zone residenziali sia dei maggiori centri abitati che dei borghi collinari e di montagna, esercizi pubblici e commerciali. Particolare attenzione è stata posta al controllo dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale presso le proprie abitazioni. E proprio in tale ultimo ambito sono stati scoperti due detenuti agli arresti domiciliari che avevano abbandonato la propria abitazione. In particolare a San Nicolò a Tordino e a Giulianova i Carabinieri non trovavano due soggetti che stavano scontando gli arresti domiciliari, nel primo caso per reati contro il patrimonio mentre nel secondo caso per reati attinenti gli stupefacenti. A San Nicolò l’uomo rientrava spontaneamente alcune ore dopo il controllo mentre a Giulianova i Carabinieri ritrovavano l’evaso in una via limitrofa all’abitazione e lo riportavano a casa. Per ambedue è scattata la denuncia per evasione.