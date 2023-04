DODICI TERAMANI HANNO PERSO LA PATENTE NEGLI ULTIMI DUE GIORNI PERCHE' GUIDAVANO UBRIACHI O DROGATI



Serate di controlli dei Carabinieri sulla circolazione stradale e in particolar modo verso i conducenti che si mettono alla guida dei propri mezzi non proprio “lucidi” per aver fatto uso smodato di sostanze alcoliche o stupefacenti. In tale ambito, nella città di Teramo i Carabinieri del Radiomobile hanno "pizzicato" cinque soggetti trovati positivi alle misurazioni con apparato etilometro. A Giulianova tre e quattro ad Alba Adriatica. Per tutti è scattato il ritiro della patente e la segnalazione alla Magistratura. A Teramo inoltre i Carabinieri hanno fermato un soggetto alla guida di una automobile senza patente in quanto mai conseguita.

A Giulianova i Carabinieri del locale radiomobile hanno denunciato un giovane che procedeva alla guida del proprio mezzo, su cui viaggiavano altri giovani, in visibile stato di alterazione dovuto all'assunzione di stupefacenti. Inoltre i Carabinieri a seguito della perquisizione sul posto lo trovavano in possesso di una piccola quantità di “hashish”, inoltre altra modica quantità della medesima sostanza veniva trovata successivamente nella sua abitazione. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento circa l’uso di stupefacenti e pertanto privato della patente di guida e contestualmente segnalato alla Prefettura di Teramo quale assuntore di stupefacenti.