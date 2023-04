CAMPLI SI FERMA PER L'ULTIMO SALUTO A MATTIA DI GIOVANNI, MORTO A SOLI 36 ANNI. DONANDO GLI ORGANI HA SALVATO ALTRE VITE.

E' il giorno del dolore e del lutto cittadino, oggi, a Campli. Alle 15 l'intera comunità farnese si stringerà al dolore della famiglia di Mattia Di Giovanni, l'operaio 36enne morto a seguito dei traumi subiti nello schianto della sua moto contro un'auto a Torricella Sicura lunedì scorso. Mattia viene ricordato da tutti come un ragazzo dal cuore d'oro, sempre disponibile nell'aiutare gli altri. Ed è nel suo gesto estremo di donare gli organi che si sublima tutta una vita votata al sorriso e all'amicizia, alla correttezza e alla disponibilità verso il prossimo. Mattia ha salvato altre vite, donando cuore, fegato, reni e cornee. Oggi pomeriggio, alle 15, inizieranno i funerali nel duomo di Campli scelto per provare a contenere le tantissime persone che vi prenderanno parte per essere vicini, con la loro presenza, al dolore di mamma Daniela, delle sorelle Stefania e Azzurra e dell'amata compagna Monica. Dopo le esequie funebri, cui sarà presente anche l'amministrazione comunale col sindaco Federico Agostinelli che ha proclamato il lutto cittadino, la salma di Mattia Di Giovanni verrà accompagnata nell'ultimissimo viaggio verso il cimitero teramano di Garrano, dove avverrà la tumulazione.