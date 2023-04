TORTORETO / RINNOVATO IL COMITATO TURISTICO PERMANENTE

Il Comitato Turistico Permanente, l’organo consultivo che fu tra i punti fondamentali del programma del primo mandato dell’Amministrazione del Sindaco Domenico Piccioni, ha visto il rinnovo dei suoi componenti con diverse conferme ed alcune novità.

Nei giorni scorsi era stato indetto apposito bando di candidatura dall’Assessorato al Turismo, a fronte del quale sono state presentate 9 candidature, con indiscussa esperienza in ambito turistico, culturale e sportivo.

Tra queste, il gruppo di maggioranza ha individuato i 4 membri previsti dal regolamento: Andrea Ciccarelli, professore di statistica economica, esperto di marketing territoriale, di valutazione dei sistemi turistici e degli eventi turistici, docente nel corso di Turismo sostenibile dell’Università di Teramo; Domenico De Vanna, consulente alberghiero, executive e revenue manager, nonché docente di tecniche di vendita della Ddv Business Management, specializzato in corsi di formazione operativa per strutture ricettive; Henry Muccini, Professore presso il Corso di Laurea in Informatica, Università degli Studi dell'Aquila, esperto di progettazione di sistemi software complessi e digitalizzazione e valorizzazione dei beni culturali, membro del direttivo di Heritechne - Centro per lo sviluppo di tecnologie per i beni culturali, responsabile del nodo UnivAQ del laboratorio CINI su Smart Cities e Communities, collabora altresì a progetti nazionali ed internazionali sul tema ICT per i beni culturali; Filippo Angelini, balneare tortoretano e membro dell’Associazione BalneaTor.

A questi, si aggiunge il membro nominato dai consiglieri di minoranza, la cui scelta è ricaduta sull’albergatore Mauro Cappelletti, ed i due membri che, da statuto, vengono nominati dall’Associazione Albergatori ed Operatori Turistici di Tortoreto. Quest’ultima ha riconfermato il presidente Antonio Ruggeri e l’albergatore Giuseppe Vagnozzi.

Abbiamo compiuto una scelta di continuità rispetto al precedente mandato, riconfermando i membri esperti – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani (nella foto)– Dopo alcuni anni di lavoro durante l’emergenza pandemica, il nuovo Comitato giocherà un ruolo molto importante nella predisposizione ed attuazione del piano strategico turistico che redigeremo nei prossimi mesi.