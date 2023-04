VIDEO E FOTO / ROGO DI ROTOBALLE MINACCIA UNA RIMESSA A GIULIANOVA

Durante la notte, una squadra del distaccamento di Nereto, successivamente avvicendata da una squadra del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi, è intervenuta in contrada Fonte Gagliano di Giulianova per l'incendio di alcune rotoballe di paglia nei pressi di una rimessa agricola in stato di abbandono. L'incendio, che ha coinvolto una trentina di vecchie rotoballe, ha sviluppato una forte quantità di calore ed è stato controllato dai vigili del fuoco con il getto del naspo in dotazione al mezzo fuoristrada con modulo antincendio, in modo da proteggere la struttura della rimessa ed evitare che le fiamme potessero propagarsi al suo interno. L'intervento si è concluso con lo spegnimento dei focolari per esaurimento del materiale combustibile, data l'impossibilità di far giungere sul posto mezzi antincendio pesanti a causa dell'impraticabilità della strada in terra battuta. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Mosciano Sant'Angelo per gli adempimenti di propria competenza.

GUARDA LE IMMAGINI DEL ROGO