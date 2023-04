TERAMO MARE BLOCCATA PER UN INCIDENTE ALL'ALTEZZA DELLA ROTONDA DI MOSCIANO. FARE ATTENZIONE.

Automobilisti bloccati da ore sulla Teramo-Mare a causa di importanti rallentamenti causati da un lieve incidente stradale. Cittadini esasperati ed in ritardo al lavoro perchè non si passa e i mezzi sono praticamente fermi. Nessuno ha segnalato il problema con cartelli o avvisi. Il problema è all'altezza della rotonda nei pressi dell'Aran e per questo motivo in uscita da Teramo verso Mosciano non si cammina. Occorre munirsi di grande pazienza o utilizzare la vecchia strada.