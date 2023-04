14 ANNI FA IL SISMA DELL'AQUILA / UNA LUCE ACCESA ALLA FINESTRA...PER NON DIMENTICARE

Una luce accesa, che sia quella del cellulare o quella di una candela alla finestra poco sposta. Quella luce servirà a non dimenticare cosa accadde la notte del 6 aprile di 14 anni fa a L'Aquila. In occasione del 14/o anniversario del sisma che nel 2009 colpì L'Aquila e l'Abruzzo con 309 vittime, il primo cittadino del capoluogo Pierluigi Biondi ha proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di giovedì 6 aprile, con un'ordinanza che prevede l'esposizione a mezz'asta delle bandiere degli edifici pubblici e il divieto di attività ludiche e ricreative, così come di ogni altro comportamento che contrasti con il carattere della ricorrenza o il decoro urbano. Il sindaco ha rinnovato l'invito a cittadini e organizzazioni sociali, culturali e produttive a prendere parte alle iniziative promosse, nonché a esprimere la partecipazione al ricordo delle vittime, anche illuminando, nella notte fra il 5 e il 6 aprile, balconi o finestre. Negozi, imprese, attività artigianali e altre organizzazioni pubbliche e private, ad esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, sono stati invitati a sospendere l'attività lavorativa la mattina del 6 fino alle ore 11. Tornerà anche quest'anno, con partenza alle 21.30, la fiaccolata di mercoledì 5.