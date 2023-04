EXTRACINEMA / UN ATTORE DELLA SERIE TV "MARE FUORI" A TERAMO...CON LA CUGINA DI PASOLINI

Sarà un pomeriggio intenso, anzi, intensissimo quello di mercoledì 5 aprile al Cinema Smeraldo di Teramo per gli studenti che stanno prendendo parte al bellissimo progetto, supportato dal ministero, "ExtraCinema" curato dal conosciutissimo regista teramano Marco Chiarini.

Si parte alle ore 15 con l'incontro-dibattito tra gli studenti e l'attore Antonio De Matteo, uno dei protagonisti della serie cult del momento "Mare Fuori", la serie tv in cui si intrecciano le vite, i sogni, le speranze, la rabbia e la voglia di riscatto di vari giovanissimi detenuti e di alcuni membri del personale dell'immaginario IPM (istituto penitenziario minorile) di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida. L'attore De Matteo, che nella serie interpreta la guardia giurata Lino, per un'ora circa dialogherà coi ragazzi teramani in sala e si confronterà con loro.

Meno di un'ora e mezza dopo, alle 16.30, sarà proiettato la copia restaurata dalla Cineteca di Bologna del capolavoro di Pier Paolo Pasolini "Il Vangelo secondo Matteo". Dopo la proiezione, gli studenti presenti avranno l'onore di incontrare direttamente la cugina e custode dell'opera di Pasolini, Graziella Chiorcossi. E' lei l'unica custode, vera e propria depositaria, delle straordinarie opere di Pasolini. Sarà un momento importante per i ragazzi, per capire Pasolini, approcciarsi alla sua arte, scoprirne aneddoti di vita e di professione. Un viaggio tra passato, presente e futuro.

Il giorno successivo, giovedì 6 aprile, sarà la volta poi di un pomeriggio particolare: tutti al cinema...ma coi nonni. Insieme, generazioni diverse, si ritroveranno a vedere la proiezione di "Lo chiamavano Trinità" con Bud Spencer e Terence Hill. Due mondi e due epoche distanti che si incontrano, nella stessa sala cinematografica a vedere lo stesso film, per parlarne poi insieme subito dopo in un confronto aperto e costruttivo.