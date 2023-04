I LETTORI CI SCRIVONO / GUARDATE QUANTA "GIANGUIDITA'" IN VICO DEL NARDO...

Buongiorno Certastampa, ho letto che avete coniato un nuovo termine "Gianguidità" e io credo cha sia davvero eccezionale per spiegare quello che succede a Teramo. Questo che vi mando è un grande esempio di Gianguidità: in vico del Nardo... Mi hanno detto che hanno scelto l'asfalto nella zona dei parcheggi per non rovinare i sampietrini, ma due metri più sotto a Porta Romana si parcheggia sui sampietrini e hanno fatto aree di parcheggio con le pietre di fiume... questa per me è solo Gianguidità. i commenti li lascio ai miei concittadini.



Francesco Di Mario