I LETTORI CI SCRIVONO/ ECCO COME E' TENUTO L'ACCESSO ALLE GOLE DEL SALINELLO...INGIUSTIFICABILE

Spett. le redazione Certastampa,

oggi mi sono recato con mia moglie a vedere il salto alle gole del Salinello, in questo periodo molto spettacolare in quanto la portata d'acqua è al massimo, sia per le abbondanti piogge che per lo scioglimento della neve in quota.



Purtroppo come la mia foto documenta il passaggio è inaccessibile a chi non dotato di scarpe anfibie. In un tratto si è formata una notevole pozza di acqua con tanto fango lunga oltre 10 metri e non aggirabile



Siamo tornati indietro senza poter vedere il famoso salto d'acqua con il cosìdetto Caccamo



Come noi altri hanno dovuto girare e tornare alle auto. Un dispiacere



E' indecente come il parco non riesca a gestire una cosa del genere e non provveda a rendere accessibile la strada anche per coloro che vestiti senza una dotazione (ad esempio scarpe da tennis) particolare vogliono visitare solo il salto o la grotta (peraltro indicate con cartelli turistici).



Basterebbe della ghiaia o uno scarico dell'acqua sulla costa o una passarella in legno, perché altrimenti bisognerà aspettare che la pozza ed il fango siano asciutti, e con questo clima variabile passerà molto tempo.



Vi prego di rendere nota la cosa



Cordiali saluti



Adriano Tassoni