FOTO-VIDEO/ “NON ABBIAMO LA SPIAGGIA, MA ABBIAMO I TURISTI”, ADESSO AD ALBA L’EROSIONE SEMBRA FARE MENO PAURA

Tutto è pronto per accogliere i turisti e dare il via alla stagione estiva lungo la costa. L'erosione della costa ad Alba Adriatica non preoccupa come qualche anno fa. L'intervento della Regione che ha messo i massi a freno del mare, non ha restituito la spiaggia ma almeno ha fermato la furia dell'acqua. Un operatore di Alba Adriatica plaude alla Regione e si dice fiducioso per il futuro, perchè, nel piccolo comune balneare c'è molta fiducia nel turismo e nell'arrivo dei bagnanti: "c'è chi ha spiaggia e non ha turisti, c'è chi non ha la spiaggia ma ha turisti come da noi", dice Eduardo Del Moro dello stabilimento Barbanera di Alba Adriatica e spiega il perchè.

ASCOLTA QUI EDUARDO DEL MORO STABILIMENTO BARBANERA