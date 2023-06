CONTROLLI ANTIDROGA A TERAMO E LUNGO LA COSTA, I CARABINIERI METTONO UNO STOP ALLO SPACCIO AI MINORENNI

I Carabinieri delle Compagnie dipendenti dal Comando Provinciale di Teramo, hanno eseguito un capillare controllo del territorio mirante alla prevenzione e repressione dei reati in genere e in particolare di quelli inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il servizio, che ha visto coinvolte alcune delle Stazioni delle Compagnie di Teramo, Alba Adriatica e Giulianova con i rispettivi nuclei radiomobili e militari in abiti civili, è stato eseguito nella città di Teramo e nel tratto della costa teramana ove insistono i maggiori centri abitati quali Martinsicuro, Tortoreto, Alba Adriatica, Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Silvi Marina, ha perseguito fini prevalentemente preventivi, presidiando le principali arterie stradali del territorio; ispezionando gli esercizi pubblici; verificando il rispetto delle prescrizioni imposte dall’A.G. agli arrestati domiciliari e ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza e/o prevenzione; vigilando sulla circolazione stradale e sul rispetto delle norme al codice della strada specialmente per quanto attiene l’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti per chi si mette alla guida di mezzi.

Nel corso dell’attività in Martinsicuro nei pressi di un giardino pubblico frequentato prevalentemente da giovani e tenuto d’occhio dai Carabinieri della locale stazione a seguito di reiterate segnalazioni da parte di residenti su strani movimenti, intercettavano un uomo che con fare sospetto alla vista dei militari cercava di dileguarsi, bloccato veniva trovato in possesso di varie dosi di “hashish” per un peso totale di grammi 40 circa.

Lo stupefacente veniva posto in sequestro e l’uomo segnalato all’A.G. per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

A Roseto degli Abruzzi nei pressi di uno stabilimento balneare ove era in atto una festa con un pubblico molto giovane, i militari del N.O.R. della Compagnia di Giulianova notavano un ragazzo maggiorenne che si intratteneva con i suoi coetanei con fare alquanto guardingo, i Carabinieri procedevano al suo controllo e lo trovavano in possesso di 8 dosi di “Ketamina”, che veniva posta in sequestro e anche in questo caso il detentore veniva segnalato all’AG. Contestualmente il locale, ove era in atto la festa, che dai preliminari controlli risulta autorizzata, è stato ispezionato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Pescara e quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Teramo. I Carabinieri specializzati stanno vagliando rispettivamente gli aspetti inerenti la situazione igienico sanitaria del locale e la posizione giuslavoristica dei lavoratori impiegati nella struttura. Nella città di Teramo i Carabinieri intercettavano tre giovani trovati in possesso di piccole quantità di stupefacente (hashish-cocaina) e che pertanto saranno segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.

Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale 3 soggetti sono stati sorpresi alla guida di mezzi pur avendo un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Complessivamente durante il servizio sono stati sequestrati grammi 50 circa di stupefacente.

Sono stati complessivamente controllati 15 esercizi pubblici, identificati oltre 120 soggetti e controllati 54 mezzi, verificata la posizione di 10 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o a misure restrittive della libertà personale.

Tale servizio si inquadra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo, tale tipologia di attività continuerà senza sosta e sarà eseguito al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli inerenti gli stupefacenti.