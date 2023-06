VIDEO / È’ PARTITA LA BICICLETTATA ADRIATICA 2023, PEDALARE ANCHE PER CHIEDERE UNA LEGGE PER LE DUE RUOTE

servizio di ILARIA ORSINI

Questa mattina alle 10:00 a Pescara, presso la Nave di Cascella, ha avuto inizio la dodicesima edizione della “Biciclettata e Pattinata Adriatica”.

Tanti i partecipanti all’iniziativa (ideata nel 2010 da WWF Teramo e FIAB Teramo) che si concluderà con l’arrivo a Pineto insieme alla seconda staffetta che arriva da San Benedetto del Tronto.

Sono due gli obiettivi principali dell’iniziativa. Il primo è, come spiega il Coordinatore interregionale della FIAB, Giancarlo Odoardo, quello di ottenere una legge regionale sulla mobilità ciclistica. Legge che dovrebbe già essere presente dato che nel 2018 è stato redatto il Piano Generale della mobilità ciclistica internazionale, il quale impone alle singole Regioni di redigere la pianificazione al loro interno per consentire così un dialogo a livelli provinciali e comunali.

Il secondo invece è, secondo quanto dichiarato da Luca De Luca, Allenatore F.I.S.R Pattinaggio, semplicemente quello di “stare insieme e far conoscere il pattinaggio che è bellissimo. Le piste ciclabili non sono solo per le biciclette ma sono anche per i pattini, per questo chiediamo ai Comuni di fare un manto più liscio anche per noi”.

Sarà proprio Luca De Luca ad aprire il 4 giugno a Giulianova una scuola di pattinaggio per chiunque decida di aprirsi “a un mondo che le persone non conoscono”.

ASCOLTA LE INTERVISTE A GIANCARLO DI ODOARDO (FIAB) e LUCA DE LUCA (allenatore pattinaggio)