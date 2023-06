VIDEO / TRA INNI E TRICOLORI TERAMO CELEBRA IL COMPLEANNO DELLA REPUBBLICA

servizio di EUGENIA DI GIANDOMENICO

Davanti ai sindaci e ai gonfaloni di tutta la provincia di Teramo, si è celebrata questa mattina ai Tigli, davanti al monumento dei caduti, la consueta cerimonia in memoria del 77° anniversario della Repubblica. Il primo per il Prefetto Fabrizio Stelo, che si dice doppiamente emozionato per questi festeggiamenti: "Oltre l'emozione per questa importante ricorrenza, c'è la tensione verso questa nuova terra che mi ospita da tre mesi e per la quale auguro un grande futuro, perché lo merita".

All'ombra del tricolore, le parole del discorso di Mattarella riecheggiano sulle note dell'Inno nazionale in tutte le città d'Italia ed è rivolto maggiormente ai giovani, che sono il motore della Nazione. Chiedendo che essi vengano ascoltati, li invita a perseguire il diritto alla felicità, che è contenuto nella prima parte della nostra Carta Costituzionale e garantisce la libertà. La chiave perché ciò possa avvenire è in mano ai prefetti, il centro della rete tra lo Stato e la cittadinanza. E se la Festa della Repubblica - ricordano le sue parole - è la Festa degli Italiani, l'Europa siamo noi: nessuno si salva da solo e nessun Paese europeo sarebbe capace, preso nel singolo, di affrontare momenti critici, come la pandemia. Dalle crisi si riscoprono i valori del patto fondativo europeo e si trasformano in occasioni di crescita, sviluppo e progresso. Le elezioni per il Parlamento Europeo dell'anno prossimo saranno una manifestazione di democrazia per tutti e 27 i paesi.

I momenti celebrativi hanno avuto inizio in Viale Mazzini - Monumento ai Caduti con la Deposizione della Corona in Onore ai Caduti



e la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica.

Oggi pomeriggio in Piazza Martiri della Libertà, ore 17.00, si seguirà questo programma

- Inno Nazionale e svolgimento della bandiera tricolore dall'autoscala dei Vigili del Fuoco;

• - Intervento del Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo;

• - Testimonianze di Francesca Di Sabatino (Alfiere della Repubblica) e di Christian Felicione (vincitore premio Leonardo s.p.a.);

• - Omaggio alla ASD Amicacci di Giulianova;

• - Consegna al Sindaco di Crognaleto del medaglione in ceramica di Castelli;

• - Consegna Onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana";

• - Consegna Medaglie d'Onore concesse ai Deportati e Internati nei lager nazisti.



