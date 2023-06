QUASI 40MILA EURO DI MULTE AD UNO STABILIMENTO BALNEARE DELLA COSTA TERAMANA

Controllato dai Nas uno stabilimento balneare a Roseto Degli Abruzzi, nel quale sono state riscontrate violazioni in materia di sicurezza alimentare derivante dalla mancanza del manuale HACCP e schede di monitoraggio in applicazione delle procedure di autocontrollo aziendale, elevata sanzione amministrativa di 2000 euro.

Il nil denunciava a piede libero l’amministratore della società in quanto rilevava mancanze relative alla:

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

Idoneità degli spogliatoi;

Impianti ed apparecchiature elettriche non idonee;

Installazioni di video sorveglianza senza autorizzazione da parte del ITL;

Venivano inoltre trovati 6 lavoratori in nero pari al 100% del personale presente con conseguente emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.(non ha decorrenza immediata ma vi è del tempo per regolarizzare i lavoratori; se non sono regolarizzati scatta la sospensione.)

Nil ha elevato un totale di sanzioni amministrative pari a circa 30.000,00 euro e un totale di circa 6000,00 euro di ammende.

Sono in corso accertamenti amministrativi tesi a verifica autorizzazioni per lo svolgimento dello spettacolo d’intrattenimento.