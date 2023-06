I LETTORI CI SCRIVONO / “CHIEDO AIUTO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA”

Egr. Sig Presidente ,

approfitto della testata giornalistica certa stampa, che gentilmente mi ha concesso ospitalità, per rivolgerle questo accorato appello. Mi scusi se la disturbo, distraendola dalle sue molteplici ed importanti occupazioni ,ma come cittadino mi corre l'obbligo di sottoporre alla sua autorevole attenzione la situazione di estremo degrado in cui versa la manutenzione della SP365 (tratto Basciano Bisenti)a causa della vegetazione che sta divorando la sede stradale creando problemi notevoli di visibilità. Le cunette destinate a raccogliere le acque piovane sono completamente ostruite e non permettono il corretto deflusso delle acque.

Ogni mattina percorro a piedi il tratto di strada che da Basciano va verso Tomolati ed in questo tratto il pericolo si annida ad ogni curva, ad ogni piè sospinto, in quanto la visibilità è ridotta a zero dalla vegetazione che in alcuno tratti raggiunge altezze superiori ai 2 metri invadendo in alcuni punti anche la sede stradale.

Non sono poche le situazioni di pericolo che si succedono ogni giorno. Oltre ai pedoni come me, tanti sono i ciclisti che percorrono questa rotabile, a Basciano è nata "Basciano bike" con l’intento di far scoprire le bellezze del nostro territorio attraverso la mobilità sostenibile e sono tantissimi coloro che partecipano e percorrono le nostre strade.Certamente questa situazione è in profonda distonia con quello che poi ci si trova a dover affrontare.

I ciclisti , come i pedoni, sono costretti a zigzagare o procedere tortuosamente per evitare le propaggini della piante . Tra le tante foto che ho scattato una in particolare rende l'idea della situazione e ritrae un fiat Ducato cabinato alto 225 cm che entra nella curva ed è appena visibile il tettuccio .

Tutto questo a detrimento della sicurezza degli utilizzatori e della bellezza del territorio . La tutela dell'ambente, a mio modesto parere, passa attraverso tanti atteggiamenti e tante precauzioni ma soprattutto dalla manutenzione preventiva e non attraverso solo quella correttiva che arriva ex post e con grande affanno.

Vede egregio Sig Presidente , delle quattro categorie che utilizzano il web ,individuate da Howard, Rainie e Jones ,certamente non sono tra i "netizens" ma nemmeno tra i "newcomers" sono tra gli "sperimentatori" e spesso sui social leggo di iniziative che tendono a tutelare la natura e che spesso però rimangono solo percorsi lastricati di buoni propositi.

Per carità sono iniziative lodevoli, come quella del workshop del COPE da lei presieduto e che mirava a promuovere un un turismo attrattivo e digitale e dove lei ,giustamente , si è soffermato sulla tutela dell'ambiente. Come facciamo a far diventare attraente il nostro territorio se non partiamo dalla viabilità e dalla sua sicurezza? Tutte queste proposizioni, encomiabili dovrebbero rientrare in un ordine di priorità . Non si può trattare un argomento cosi delicato solo rincorrendo le emergenze .

Confido nella sua sensibilità e nella sua attenzione ai problemi del territorio , e mi auguro che affronti questa criticità con la dovuta determinazione ed efficacia nell'interesse primario dei cittadini ed a tutela dell'ambiente.

Daniele Martegiani