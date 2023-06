IL CASO / “IMPOSSIBILE FARE SPORT A SAN NICOLÒ” PROTESTANO I RAGAZZI DEL FEUDO ELETTORALE GIANGUIDICO

È dalla popolosa frazione di San Nicolò, il più devoto feudo elettorale del riconfermato Sindaco, che arriva la sentita protesta di un gruppo di ragazzi, che contestano la mancanza di spazi sportivi a disposizione dei giovani. È una lettera che diventa atto d’accusa per un’amministrazione che, per giunta, aveva una sannicolese assessore allo sport. Tra le note dolenti dei ragazzi, anche il fatto che la nascita della CaFè li abbia privati di uno spazio per il basket, mai sostituto.

Ecco la lettera:

Scriviamo la presente per porre alla cortese attenzione dei nostri gentili amministratori del bene comune e della stampa locale la situazione in essere al Comune (meglio dire frazione) di San Nicolo’ a Tordino.

Il paese conta 10.000 anime (pur non essendo Comune a sé) e di queste molte sono bambini e ragazzi.

Chi vi scrive oggi ha dai 12 ai 18 anni. Fin da piccoli se si usciva per San Nicolo’ non vi era uno spazio per poter giocare a calcio, a basket, a pallavolo.

I campetti in via L. Da Vinci della pro loco sono chiusi e a pagamento. Nell’area della scuola Carlo Febo si trovava l’unico spazio (un parcheggio in disuso) dove vi erano due porte e due canestri per poter giocare. Dopo i lavori di ristrutturazione iniziati qualche anno fa questi ultimi sono stati tolti ed anche questo unico spazio dove potevamo andare non lo abbiamo più avuto.

Da molti anni ormai se vogliamo giocare a basket dobbiamo andare a Teramo o a Bellante. Prendere il bus o chiedere a qualche genitore di accompagnarci per un attività che dovremmo poter fare da soli uscendo semplicemente da casa a piedi come fanno i nostri coetanei di altri comuni.

Apprendiamo con gioia che nell’area campetto posta dietro la scuola media di San Nicolò sono previsti dei lavori. Il progetto inziale prevedeva la realizzazione di un campo polifunzionale per lo sport dei ragazzi (calcio, basket, pallavolo) con reti, porte e canestri. Constatiamo invece con molto disappunto e dispiacere che nella zona dove doveva sorgere il campo da basket si sta realizzando uno scivolo (per i parcheggi? non si capisce bene a cosa serva) a discapito dello spazio da destinare ai due canestri da basket. Facciamo notare al Sindaco che con un solo canestro si fa un pò fatica a fare una partita di basket e che sarebbe inopportuno dover litigare fra noi per chi vuole giocare dovendo decidere che o si gioca a calcio o si gioca a basket nello stesso spazio. Chiediamo quindidato che siamo ancora in fase iniziale dei lavori che venga mantenuta la progettazione iniziale di area polifunzionale per lo sport con l’area calcioe con l’area basket divise e separate più predisposizione di buche per la rete da pallavolo.

Non chiediamo molto. Sappiamo che il Comune ha i fondi europei oltre alle entrate delle tasse che i nostri genitori pagano da destinare per queste attività. Allora fatelo. Fate qualcosa ora. Subito. Affinchè i giovani a San Nicolo’ a Tordino abbiano i loro spazi all’aperto ed un motivo in più per restare e non per andare via.

Grazie,

I ragazzi di San Nicolo’ a Tordino

Jacopo D’Addazio, Domenico Aloisi, Tommaso Teseo, Paolo Esposito, Pietro Esposito, Giandomenico Di Sante, Filippo Teseo, Tommaso Piastra, Anastasia Marzi, Antonio Aloisi, Stefano Calzetta, Gabriele Gnesi, Malika Osman, Abeer Osman, Ugo Nori, Emanuele Moro, Daniele Papa, Claudia Bartolomei, Lorenza Cianelli, Camilla Filipponi, Camilla Di Sante, Carlotta Di Paolo, ….e tanti altri….