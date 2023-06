⛅ PREVISIONI PER SABATO 3 GIUGNO IN ABRUZZO, CONTINUA INSTABILITÀ POMERIDIANA🌩️

Buona festa della Repubblica a tutti, la giornata di domani sabato 3 giugno, avrà più o meno le stesse caratteristiche dei giorni scorsi, al mattino i cieli risulteranno poco nuvolosi ovunque, dalla tarda mattinata su tutti i rilievi si formeranno gli addensamenti nuvolosi a sviluppo verticale che favoriranno i soliti rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche intensi nel corso del pomeriggio, rasserena ovunque fra sera e notte.

Sulla nostra regione al mattino cielo poco nuvoloso, da metà giornata sviluppo di nubi cumuliformi che produrranno i primi rovesci e temporali sui rilievi, localmente anche forti sui settori occidentali, in estensione alle aree collinari Adriatici dove non possiamo escludere locali sconfinamenti fin verso le zone pianeggianti entro il tardo pomeriggio, rasserena in serata.

Le temperature sono previste stazionarie, le minime si attesteranno fra 8/16°C, le massime fra 18/23°C, la ventilazione al suolo spirerà debole settentrionale, tendente a ruotare da SW in serata.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO