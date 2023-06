CAMPLI, FRATELLI D’ITALIA: SU AUTOVELOX SP 3 SINISTRA ATTACCA SE STESSA

“Il Presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, è espressione del centro-sinistra. Ma è lo stesso centro-sinistra camplese che adesso lo attacca a proposito del nuovo autovelox installato sulla SP 3. Prima lo sostengono e adesso lo ripudiano. Da una parte c’è il Presidente della Provincia che vuole solo fare cassa con i soldi dei camplesi. Dall’altra c’è il centrosinistra di Campli che invece vuole racimolare qualche consenso attaccando un Presidente che il PD sta continuando a sostenere. A rimetterci sono solo i cittadini camplesi, presi in giro due volte: dalla Provincia e dal gruppo di minoranza camplese”. A dirlo è il Presidente del circolo Fratelli D'Italia di Campli, Roberto Di Pietro, che aggiunge:

“Quello sulla SP3 è soltanto un modo per battere cassa. L'installazione dell’autovelox in corrispondenza della Galleria di Piancarani sulla SP 3 al momento è soltanto un modo subdolo per sfilare quattrini dalle tasche dei cittadini, soprattutto camplesi. Nessun intervento serio di messa in sicurezza e il decoro della SP3 è stato previsto da questa amministrazione provinciale, al contrario di quanto fatto dalla scorsa amministrazione provinciale, con il contributo decisivo di Fratelli d’Italia e con il grande lavoro svolto dai Consiglieri Luca Corona e Luca Frangioni per riportare decoro nelle piazzole di sosta grazie all'installazione di impianti di video sorveglianza”.

“Ci spieghi il presidente Camillo D'Angelo come mai non è previsto il rifacimento del manto stradale disconnesso o per quale motivo non è stato ancora avviato lo sfalcio dell’erba, che crea disagi e scarsa visibilità, è perché non è stata ancora migliorata l’illuminazione della galleria di Piancarani. Spieghi tutto questo ai cittadini camplesi che, per colpa di una semplice distrazione o per un leggero superamento dei limiti di velocità, rischiano di dover pagare multe salatissime o addirittura il ritiro della patente”.

“Il circolo Fratelli d’Italia di Campli chiede una sospensione dell’autovelox fino a quando non saranno messe in atto tutte le misure per ristabilire le minime condizioni di decoro, percorribilità e sicurezza della SP3, in particolare dei tratti che attraversano il Comune di Campli”.