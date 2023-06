ARTE / S’INAUGURA A TERAMO LA MOSTRA “CONNESSIONI” DI MASSIMILIANO PERAZZETTI

Sarà inaugurata oggi a Teramo, ore 18 presso la Sala Espositiva del Comune di Teramo in via Nicola Palma la Mostra "CONNESSIONI - la tua via fra gli eventi" dell’artista Massimiliano Perazzetti. Un evento da non perdere che rimarrà aperto fino al 16 giugno con orario 16,00 /22,00 per favorire il notevole afflusso previsto per l’attesa esposizione di 49 opere “commesse” di questo artista grandeprotagonista della 55esima edizione del Premio Vasto.

L’ottimo allestimento della mostra e la raffinata pubblicazione di 80 pagine che l’accompagna è stratacurata e diretta dal Direttore artistico Gabriella Sperandio non nuova a questi lavori di eccellenza. Con lei l’allestimento è stato curato dal Direttore tecnico Paolo Fossataro, nome noto ed importante del panorama artistico e culturale italiano. Responsabile della fotografia la sempre brava Chiara Pesci con il suo stile inconfondibile.Credits Vanessa Combattelli e Pamela Roncone. Progetto grafico sui testi dello stesso Perazzettie stampa a cura della Imago Comunicazione nota oramai da tempo per la qualità dei proprio lavori. Complimenti dunque a Perazzetti per aver finalmente allestito a Teramo uno staff events di grande qualità per una mostra, che da solo rendela qualità che l’Autore ha voluto per questo evento e vale la visita all’evento.

La sala espositiva del Comune è stata allestita in maniera meticolosa al fine di mettere in risalto il percorso creativo dell’artista e allo stesso tempo, accompagnare il visitatore a farsi affascinare dal gioco di connessioni colorate che caratterizzano le opere offrendo altresì uno spazio confortevole in cui le persone possono muoversi, comunicare e creare connessioni

La mostra è rivolta a tutte quelle persone che hanno la voglia di condividere con l’Autore le emozioni che nascono da questo evento, i pensieri, emozioni, e significati “connessi”insieme. Da questa idea è nato il Progetto Connessioni - la via fra gli eventi, restituendo le chiavi di lettura per esplorare e riconoscere quei segni indelebili che hanno calcato la nostra via e che ci saranno utili per generare un nuovo modo di vedere il mondo.

Come ha detto il direttore artistico Gabriella Sperandio nella conferenza stampa di presentazione “Tutto è connessione. Ogni cosa che ci circonda crea pensieri, emozioni e significati e di conseguenza crea contaminazioni.Anche l’arte cheè di per sè è una vera e propria forma di connessione. L’intenzione artistica, attraverso i molteplici linguaggi, genera legami fisici e metafisici.Fisici perché attraverso l arte si incontrano persone, metafisico perché, ognuno a suo modo in base alla propria sensibilità, l’intenzione artistica può generare una rumore visivo capace di provocare emozioni che si intersecano e interagiscono in un affascinante equilibrio”.

Massimiliano Perazzetti per questa occasione esporrà 49 opere inedite e tutte "connesse" fra loro, raggruppate in quattro serie proponendo una rassegna di opere d’arte visiva con l’intenzione di accompagnare i visitatori verso “le proprie esperienze”, stimolando in loro la curiosità di esplorare le più nobili fra le loro domande legate alle “scelte e connessioni” che spesso la vita ci pone sulla via fra gli eventi.

La rassegna sarà accompagnata da una prestigiosa pubblicazione di 80 pagine fra opere e testi tratti dai romanzi inediti dell'autore.

Grazie alla collaborazione dell’Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "G. Braga" di Teramo, la serata inaugurale del 3 giugno sarà allietata dal quartetto “Akustico Sax Quartet” ensemble. Mentre le serate del 4 e 10 giugno saranno allietate da Elena Cinaglia (violoncellista) eil 9 e 11 giugno da Adriana Felicia Bumbu(violinista).

Successivamente “la mostraevento ” toccherà alcune tra le città più importanti e alcuni luoghi significativi per l’autore.