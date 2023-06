POESIA / UCCIDONO



Le donne le uccidono sempre gli uomini.

È inutile correre a caccia di altri animali.

Non compiono nessuna azione che non sia necessaria gli altri animali.

E non serve tentare pesche verso quei bastioni a largo di Orione.

È solo dell'uomo quel fare vicino attento e assassino.

Amo tu non sai quanto io t'amo.

Amore conserva questa implacabile prova d'amore.



m.r.



Ph.: Pablo Picasso, LesDemoiselles d'Avignon, 1907, olio su tela, 244x233 cm, New York, MuseumofModern Art.