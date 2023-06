VIDEO - GUARDIANI DELLA FORESTA / GLI STUDENTI TERAMANI RIPULISCONO IL PARCO FLUVIALE

servizio di EUGENIA DI GIANDOMENICO

Un banco di prova eccezionale quello che svolgeranno stamattina al parco fluviale gli alunni del liceo Milli per l'iniziativa del CSV Abruzzo che coinvolge il WWF. L'ultima tappa di questo progetto, che si è sviluppato nel corso di dibattiti ed incontri, è avvicinare i giovani al volontariato. A parlare per il WWF è Dante Caserta: "Con i ragazzi abbiamo affrontato il tema dello smaltimento dei rifiuti, in particolare della plastica: un consumo di cinque minuti che inquina per anni. L'attività di questa mattina serve a sensibilizzare in maniera diretta e potranno farsi portavoci consapevoli di quanto sia importante prendersi cura della Natura." Accompagnati dal prof Luca Di Giuseppe, i ragazzi divisi in tre gruppi, si occuperanno della pulizia di tre differenti parti del parco fluviale del Vezzola "Tra i compiti della scuola c'è quello di insegnare l'educazione civica per creare cittadini coscienti e l'esperienza sul campo è il modo migliore per capire quanto prevenire sia più importante di curare" dice il professore.

"Guardiani della foresta", quindi, non solo per un giorno, ma si spera anche per l'avvenire.

