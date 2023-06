⛅ PREVISIONI PER DOMENICA 4 GIUGNO IN ABRUZZO, MATTINATA DISCRETA DAL POMERIGGIO TEMPORALI LOCALMENTE ANCHE FORTI CHE ENTRO POMERIGGIO/SERA POTREBBERO RAGGIUNGERE I LITORALI🌩️

Buon fine settimana a tutti, la giornata di domani, domenica 4 giugno, conserverà le stesse caratteristiche sinottiche dei giorni precedenti anche se in quota i venti si disporranno da SW, ciò determinerà una maggiore copertura nuvolosa seguita da instabilità pomeridiana in particolar modo sui settori orientali del paese, al mattino i cieli risulteranno poco nuvolosi un po' ovunque ma dalla tarda mattinata sui rilievi si formeranno gli addensamenti nuvolosi a sviluppo verticale che favoriranno i soliti rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche intensi fra pomeriggio e sera su buona parte delle regioni centro settentrionali della penisola, locali manifestazioni temporalesche potranno raggiungere anche le zone litoranee del medio versante adriatico.

Sulla nostra regione al mattino cielo poco nuvoloso, da metà giornata aumento della nuvolositá ovunque con i primi rovesci e temporali sui rilievi, che dal pomeriggio potrebbero risultare localmente anche forti, i fenomeni dalle aree collinari, potrebbero sconfinare fin verso le zone pianeggianti e costiere entro il tardo pomeriggio/sera.

Le temperature sono previste stazionarie, le minime si attesteranno fra 8/16°C, le massime fra 18/23°C, la ventilazione spirerà da SW con intensità fra il debole ed il moderato.

Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani.

A cura di

FABRIZIO DI SABATINO

TECNICO METEOROLOGO