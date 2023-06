ESCLUSIVA / VIDEO - ORSO AVVISTATO NEL GUARDINO DI UNA CASA NEL TERAMANO

È un filmato inquietante, quello diffuso oggi a Castelli, nel corso del convegno “Parco: un improrogabile tema etico-sociale”, promosso dalla locale associazione “Il Faggio”.Il convegno ha affrontato come tema centrale i tanti problemi che caratterizzano la vita delle comunità all’interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, criticità originate proprio dal vincolismo del parco che a poco a poco sta trasformando il territorio rurale e montano al suo interno in vera riserva naturale integrale. Si parlerà anche degli animali, e in particolare degli orsi che vivono in questa area.

Nell’ occasione, si è parlato anche degli orsi che, si è scoperto, vivono nei boschi del Teramano ed è stato mostrato un video, ripreso da una telecamera, nel giardino di una casa di Castelli. Si vede un grande orso aggirarsi nei pressi dell’abitazione. Un video che, al netto delle esasperazione dei talebani dell’ambiente e degli ambientalisti da tastiera, solleva un problema di sicurezza e apre il campo alla necessità di una riflessione, e chissa come commenteranno queste immagini quelli delle teorie tipo "l'orso si allontana se vede l'uomo", "se incontri l'orso non guardarlo negli occhi" e altre amenità ...

GUARDA IL VIDEO