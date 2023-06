ETNACOMICS ASSEGNA IL PREMIO COCO A CARMINE DI GIANDOMENICO, QUALE "ECCELLENZA ITALIANA NEL MONDO"

A poche ore dalla consacrazione cinematografica, consistita del vedere il suo nome citato nei titoli di coda del nuovo Flash, Carmine Di Giandomenico ha vinto con il suo “oudeìs” il premio Coco, nella sezione “wow - eccellenza italiana nel mondo” asll’Etnacomics. Un premio prestigioso, di assoluto valore, che consegna Carmine alla storia del fumetto italiano, basti pensare che nella categoria “migliore serie” ha vinto Tex Willer. Il Premio è affidato dagli organizzatori di Etna Comics a un Direttore e a un Senior Consultant, ruoli che quest’anno sono stati di nuovo conferiti rispettivamente al critico e saggista Alessandro Di Nocera e al giornalista Riccardo Corbò. Il Direttore e il Senior Consultant provvedono, di anno in anno, a riunire una Giuria di Qualità che comprende testate cartacee e online che si occupano di critica fumettistica, poli culturali volti alla valorizzazione del linguaggio dei fumetti, singole personalità ritenute autorevoli e competenti nei loro giudizi in merito. Quest’anno sono state individuate come realtà di riferimento: le redazioni delle testate online Comicus.it, N3rdcore.it e Meganerd.it, insieme ai centri culturali WOW Spazio Fumetto - Museo del Fumetto di Milano, Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona e Fumettomania Factory di Barcellona Pozzo di Gotto. Partecipano, inoltre, il gruppo di giornalisti di Sky TG24 che anima la sezione specializzata “Fumettopolis” (Vittorio Eboli, Gabriele Lippi e Cristian Paolini) e, a titolo individuale, l’editor DeAgostini Elisabetta Sedda; la direttrice della Galleria HDE di Napoli Francesca Di Transo; la giornalista delle pagine web de “la Repubblica” Cristina Zagaria; la dottoressa Filomena Avagliano (psicologa jr./sessuologa, tutor DSA, attivista e militante femminista, studiosa della gender culture); lo scrittore, musicista e speaker radiofonico di Radio 105 Rosario Pellecchia; l’editor e redattrice freelance, collaboratrice di BadTaste.it Gemma Rubboli; l’esperto di fumetti, giornalista de “Il Quotidiano del Sud” e collaboratore della rivista “Andersen” Andrea Mazzotta; il giornalista free lance Gianmaria Tammaro. Fanno parte inoltre della Giuria di Qualità anche il Direttore di Etna Comics Antonio Mannino e il responsabile dell’Area Comics del Festival Enrico Scarpello Lucania. E la giuria di qualità ha scelto di assegnare a Carmine di Giandomenico il titolo di Eccellenza Italiana nel Mondo.