MALORE FATALE MENTRE TAGLIA L'ERBA, OGGI I FUNERALI DEL 40ENNE TERAMANO

Sarebbe morto per un aneurisma cerebrale che ha provocato un arresto cardiaco. Massimo Di Sante, 40 anni di Morro D'Oro. Di Sante che lascia la moglie ed una figlia sarebbe uscito verso le 7 per tagliare l'erba in un terreno a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, li probabilmente ha accusato il malore fatale. Una donna che passeggiava con il cane ha allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza medicalizzata del 118 di Roseto, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il pm ha firmato subito il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. I funerali si terranno oggi alle 16 presso la chiesa parrocchiale di Morro D'Oro.