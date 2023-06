NEGOZIANTI CONTRO RESIDENTI: DUE RACCOLTE FIRME PER VIA SANT'ANTONIO E IL REBUS APERTURA SI, APERTURA NO, "PRONTI A BLOCCARE LA STRADA CON I MOBILI"

Lo avevano detto a certastampa.it il 14 marzo scorso (VEDI QUI) e lo ribadiscono i residenti di via Sant'Antonio che la strada deve rimanere chiusa. Cesare Taraschi ha presentato al Sindaco una raccolta di firme e ricorda che: "riaprire via Sant'Antonio è un'assurdità, anche dalle 20 in poi, come vorrebbero alcuni negozianti storici, se fosse così noi residenti ma anche altri commercianti saremmo pronti a piazzare i nostri mobili in strada per protesta». E ricorda la lettera presentata in comune:

Al sig Sindaco del Comune di Teramo All'Assessore Antonio Filipponi

I Commercianti ed i residenti di via S.Antonio chiedono che la predetta via non venga riaperta al traffico.

Appare opportuno evidenziare che le vie pedonali rispondono alla richiesta sempre più urgente di città pulite ed ecologiche, restituendo sempre più spazio alla popolazione, rendono i quartieri più eleganti ma soprattutto più vivibili. Meno macchine significa anche ampliare la disponibilità di spazio pubblico sociale, ovvero destinato ad attività ricreative, eventi, incontri, aree salotto, ristorazione, etc.

Và altresì ricordato che nelle riunioni effettuate nello scorso mese di giugno. presso la sede comunale, venne comunicata ai cittadini residenti in via S.Antonio, che la chiusura al traffico della via stessa, era finalizzata a trasformarla in uno dei luoghi di maggior risalto del centro storico della città, anche a seguito del rifacimento del manto stradale.

L'esperienza di pedonalizzazione della via, dal mese di giugno 2022 ad oggi. ha altresì portato grossi benefici sia ai residenti, in termini di sostenibilità ambientale, salute pubblica e miglioramento della qualità della vita (aria meno inquinata e minore rumorosità), che ai commercianti che hanno potuto beneficiare della trasformazione della via, da corridoio inospitale, dominato dal traffico, a luogo di transito più sicuro, caratterizzato da spazio pubblico più attraente in grado di accogliere al meglio le persone. Si chiede pertanto che via S. Antonio rimanga zona interdetta al traffico, come d'altronde la maggior parte delle vie dei centri storici delle più belle città italiane.

Un cordiale saluto

I Residenti ed i Commercianti del quartiere.

Non la pensano così, i fratelli Standoli ed altri commercianti di corso De Michetti, che invece vogliono la riapertura al traffico delle auto con chiusura al limite dalle 20 in poi. Anche loro hanno parlato con il Sindaco, ed hanno incassato una rassicurazione per una chiusura che vada dalle 20 in poi. Come finirà? Non resta che attendere.