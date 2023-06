CHIUDE DOPO MENO DI QUATTRO MESI IL QUOTIDIANO “I DUE PUNTI”

Chiude il quotidiano “i due punti. A meno di quattro mesi dal primo numero, oggi il direttore Alfredo Giovannozzi ha annunciato che da domani il giornale non sarà più in edicola. La notizia non giunge a sorpresa, già da più di un mese si erano diffuse voci sull’ormai imminente chiusura. Oggi, la conferma. Nel suo ultimo editoriale, il direttore riferisce di una nota della società editrice, che non lascia spazio a dubbi: «le note e gravi problematiche che si protraggono da tempo, nonostante le azioni messe in atto a neutralizzarle, ci impongono che il numero del 4 giugno 2023 sia l'ultimo che vada in stampa». La società editrice, della quale fa parte anche con un 10% Giancarlo Falconi, oltre a due aziende impegnate nell’edilizia, e già proprietario del sito omonimo, ha dunque deciso di sospendere l’avventura editoriale. Il quotidiano i due punti aveva debuttato in edicola il 13 febbraio e si presentava come nuovo quotidiano della provincia di Teramo.





nella foto: il brindisi inaugurale del quotidiano