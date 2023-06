TORTORETO TRA L'INCURIA E I PREDATORI NELL'IMMOBILISMO DELL'AMMINISTRAZIONE

Serpeggia tra i tortoretani un malcontento incontenibile per lo stato di assoluta trascuratezza e sciatteria in cui versa la nostra cittadina.

E così se si è fortunati a trovare un parcheggio (a pagamento) bisogna però stare molto in guardia a non parcheggiare nello stallo in cui sono presenti avvallamenti del manto stradale o peggio buche insidiose.

E di voragini del manto stradale è piena in ogni dove la nostra Tortoreto e, purtroppo, la sollevazione in massa dello sdegno dei cittadini è valsa solo a far allocare nei punti -troppi- dissestati delle vie cittadine, una segnaletica di pericolo che, neppure a dirlo non risolve il problema ma da dimostrazione dell’incapacità dell’amministrazione Piccioni ad eseguire, regolarmente e periodicamente su tutto il territorio, un’adeguata manutenzione delle strade cittadine.

L'ammaloramento delle strade della nostra città preoccupa poiché mette in pericolo i cittadini e la viabilità pubblica con potenziali eventi sinistrosi di varia entità.

Senza contare che la famosa riqualificazione di Piazza Matteotti che doveva essere uno dei tanti fiori all’occhiello dell’amministrazione Piccioni, si è tradotto ad oggi nell’ennesimo parcheggio a pagamento deludendo le aspettative di quanti attendevano finalmente un centro aggregativo e attrattivo nel cuore di Tortoreto. Ma tant’è.

Non solo; oramai avviata la stagione estiva restituiamo ai turisti una fotografia decisamente inaccettabile e svilente della Città di Tortoreto con spettacoli indecorosi che purtroppo riguardano anche uno dei simboli più noti della nostra città. La Torre dell'Orologio, situata nel cuore del centro storico di Tortoreto Alta, oggi è colonizzata da siepi incolte che deturpano la bellezza del monumento anche ad occhio nudo.

Ci domandiamo se questo è il modo di avere a cuore il nostro territorio da parte dell'amministrazione Piccioni.

Ma v'è di più.

Inquietanti fenomeni di delinquenza stanno impensierendo ed anzi allarmando la cittadinanza che vive episodi quasi quotidiani di furti e danneggiamenti in pieno giorno e persino nelle zone centrali della città.

Quali le strategie di prevenzione e di tutela che l'Amministrazione Piccioni intende far scendere in campo?

Al di là dei proclami e delle inaugurazioni di eventi serve con estrema urgenza un chiaro e specifico programma di tutela dell'ordine pubblico capace, non a chiacchiere, di assicurare alla cittadinanza serenità e fiducia scrivono i Consiglieri di TORTORETO PIU'.

Nella foto: via Parini tra erbacce e immondizia lasciata sui marciapiedi