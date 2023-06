LA SPLENDIDA ESPERIENZA DEL CAMPUS PER 150 RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI: "IL ROTARY E' ANCHE QUESTO"



Si è appena conclusa la settimana del Campus organizzato dal Rotary al Villaggio Lido d'Abuzzo di Roseto. Un campus che ha visto la partecipazione di 150 ragazzi diversamente abili e 150 accompagnatori. "Il Rotary è anche questo... anzi: sopratutto questo, sottolineano gli organizzatori, felici di aver regalato a questi ragazzi una carica di entusiasmo e di felicità. Arrivederci al prossimo anno! Un grazie di cuore ai magnifici dello staff del campus che da anni si prodigano per la riuscita dell'iniziativa, come Alberto e Wilmo e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo come Mimmo, Domenico ed altri.



Se qualcuno vi chiede che cos’è il Rotary , fategli vedere questo video.

GUARDA IL VIDEO