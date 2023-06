VIDEO / CSI OPEN GAMES, IN 700 AD ALBA ADRIATICA: VINCONO AMICIZIA E PARTECIPAZIONE

Si conferma, per l'ottava edizione, un successo di partecipazione e profonda condivisione dei valori e dei contenuti dello sport il CSI Open Games che si è svolto ad Alba Adriatica (dal 31 maggio al 2 giugno). L’iniziativa nata nel 2013 ed interrottasi solo negli anni di Pandemia rappresenta sempre di più un punto di riferimento per chi intende vivere lo sport come momento di gioia, entusiasmo e socializzazione. Da registrare tanta partecipazione soprattutto da parte di oratori, circoli parrocchiali e gruppi sportivi di promozione sociale. Dopo la cerimonia di apertura svoltasi sul lungomare e nella Bambinopoli, la vacanza sportiva sulla costa adriatica ha tenuto circa 700 partecipanti sui campi di Alba Adriatica e Martinsicuro per le discipline del calcio a 5, pallavolo e padel ma ha anche permesso di vivere tanto tempo libero in spiaggia o presso le attrezzate strutture alberghiere.

Momento particolarmente sentito è stata la Santa Messa celebrata sabato sera da Mons. Lorenzo Leuzzi Vescovo di Teramo-Atri nella quale i giovani atleti si sono stretti attorno al pastore diocesano che ha esortato i giovani a vivere lo sport anche nella dimensione non agonistica negli ideali di fratellanza ed amicizia.

La festa delle premiazioni di oggi è stata l’atto conclusivo dell’evento ed ha visto la consegna delle medaglie di partecipazione a tutti gli atleti, dirigenti e tecnici.

A titolo meramente di cronaca ad alzare il trofeo del primo classificato, nelle diverse categorie sono stati: Calcio a 5, Under 10: Colberoma, Under 12: Santa Gemma 2011, Ragazzi: Atena Polisportiva; Allievi: KJ Gem Santa Teresa, Juniores: San Biagio Canzano; Open: Sant’Anna; Pallavolo Open Mista e Femminile: Puma Volley. Padel: il maschile va a Adriano Ciace e Dario Rampinelli mentre il misto a Greta Di Filippo e Fabrizio Iannucci

QUI IL VIDEO DELL'EVENTO CSI OPEN GAMES