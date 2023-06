FOTO-VIDEO/ 209ESIMA FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN CENTRO, IL COLONNELLO SACCONE: «PREOCCUPANO I FURTI NELLE ABITAZIONI, PER QUESTO OCCORRE MIGLIORARE IL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA»

In una giornata incerta dal punto di vista meteoreologico, l'anniversario del 209esimo anniversario della fondazione dei Carabinieri a Teramo è stato un bell'appuntamento vissuto al cento di Teramo, in piazza Martiri. Nella relazione stilata dal comandante provinciale Pasquale Saccone è stato evidenziata la problematica dei furti nelle abitazioni che crea qualche problema ed allarme sociale, ma i militari sono sul territorio per tenere alta la sicurezza, alta l'attenzione anche per sventare le truffe agli anziani, molto si è fatto, molto altro si farà e poi: la prevenzione sui giovani che i militari mettono in campo direttamente andando nelle scuole. Altro tema importante: il dialogo anche con le tifoserie che farà da padrone sempre. Cosa c'è da migliorare? Come disse il vecchio Questore recentemente: è la questione di intensificare il sistema di videosorveglianza per mantenere alto il livello di sicurezza nei cittadini.

Complessivamente, negli ultimi 12 mesi, sono state identificate 84.000 persone e controllati 56.700 veicoli, deferendo complessivamente 287 persone tra guida in stato di ebrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e per guida senza patente.

Un’attenta azione di prevenzione strutturata in materia di Misure di Prevenzione, ha consentito l’adozione di 9 Sorveglianze Speciali, 98 Avvisi Orali, 210 Fogli di Via Obbligatori e 25 provvedimenti di D.A.SPO.

Nel tema del merito, il comandante Saccone ha rivolto un ammirato e sincero saluto e ringraziamento alla Dirigenza e agli atleti della Polisportiva “Amicacci” di Giulianova, squadra campione d’Italia stagione 2022-2023 del campionato di basket in carrozzina, nonché ai responsabili e componenti dell’ANFASS sede di Giulianova (Associazione di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neuro-sviluppo).

"La loro forza morale, la loro spinta emozionale, volta ad abbattere barriere e pregiudizi e tesa a conseguire risultati straordinari, nei diversi settori, da quello eminentemente sportivo a quello del sociale, nonostante la disabilità, siano il volano di una società sempre più inclusiva, sapendo di poter contare costantemente sui Carabinieri che fanno del rispetto degli altri e della solidarietà una regola fondamentale di vita, mirando a contribuire alla realizzazione di una società più equa e solidale.

In una società liquida - come la definisce il sociologo polacco Bauman - ove le uniche soluzioni nell’ambito di un individualismo sfrenato sono l’apparire a tutti i costi, l’apparire come valore essenziale e nel quale domina un bulìmico consumismo anche nei sentimenti umani, ove sia diffusa la convinzione che il cambiamento sia l’unica cosa permanente e che l’incertezza sia l’unica certezza, il patrimonio dell’essere e della coerenza e della disponibilità del carabiniere diventano un capitale umano di assoluto riferimento per il sentiment presente e futuro di questa Nazione, anche nella prospettiva evoluzionistica, ancora troppo sfumata in termini di futuro benessere, di un mondo dominato dall’intelligenza artificiale".

