I LETTORI CI SCRIVONO / NUOVI AVVISTAMENTI DI CINGHIALI A COLLEPARCO... "SIAMO PREOCCUPATI"



Buongiorno certastampa, scusate il disturbo, ma la situazione a Colleparco è diventata insostenibile. La gente ha paura di tornare a casa. Sfido chiunque ad incontrarsi con i cinghiali In quella zona, via Averardi, ci giocavano i bambini : ciò non è più possibile perché è diventato troppo pericoloso.



Seguono firme di 5 residenti