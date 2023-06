SSD CITTA' DI TERAMO E SINDACO INCONTRANO L'IMPRENDITORE FILIPPO DI ANTONIO...SECONDO ROUND IN COMUNE

Calcio biancorosso, incontro-bis nel giro di pochissime ore oggi in Comune. Ma stavolta il sindaco e i vertici della SSD Città di Teramo si sono incontrati con l'imprenditore ed editore televisivo Filippo Di Antonio, da settimane figura data per più che interessata ad entrare nella futura SSD arl e disegnare un futuro diverso per la società calcistica biancorossa. La foto che pubblichiamo l'abbiamo scattata, in realtà, lo scorso 29 maggio quando stava per iniziare sempre in Comune l'incontro tra società, sindaco e Commissione presieduta dall'avvocato Gebbia. Di Antonio, quella mattina del 29 maggio, passava per caso in via Carducci e si fermò a chiacchierare al volo sia con noi giornalisti sia con i vertici della società. Evidentemente molto deve essersi concretizzato in questi giorni fino all'incontro ufficiale di poco fa in Comune, con sindaco, presidente Rastelli e De Baptistis e consulenti (Filippo Di Polidoro, che sta curando la perizia contabile della società in vista della trasformazione in ssd arl). Il tutto, tre ore dopo la riunione fatta anche con la Commissione. "Ci sono due imprenditori interessati" confermava D'Alberto stamattina (LEGGI QUI L'ARTICOLO). Uno lo ha appena incontrato di persona, in sede e stando ai rumors potrebbe rimanere anche il solo. Di Antonio ha esperienza dirigenziale a livello calcistico, come note, con società in Eccellenza, prima Nereto e l'ultimo impegno con la Torrese. L'interesse ad entrare nella società da parte dell'imprenditore Di Antonio è fortissimo ed è stato confermato nel vertice di poco fa. Si vogliono stringere i tempi il più possibile. Ora bisognerà capire se la proposta di Di Antonio incasserà o meno il placet anche dei soci oggi assenti all'incontro e poi si potrà fare il passaggio successivo, tenuto anche della valutazione prettamente contabile della società. I